Соответствующее заявление подписал Александр Авдеев.

Новым заместителем Министра образования и молодёжной политики Владимирской области стал бывший региональный омбудсмен Геннадий Прохорычев. Соответствующее заявление подписал Александр Авдеев.Мужчина является уроженцем Владимирского региона, здесь он некогда окончил государственный педуниверситет по направлению «Психология», после чего работал в образовательных учреждениях города.Геннадий работал в комитете по социальной политике областной администрации, возглавлял отделение Российского детского фонда и филиал Московской финансово-юридической академии.Десять лет он занимал должность уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области, а в 2022 году отправился добровольцев на СВО. За заслуги получил медаль «За спасение погибавших».