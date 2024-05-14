Об этом сообщают представители прокуратуры по Владимирской области.

Подрядчик задержал сдачу дома культуры в Гороховецком районе. Об этом сообщают представители прокуратуры по Владимирской области.Речь идёт о посёлке Галицы. Сотрудники надзорного ведомства отмечают, что на объекте катастрофически не хватает рабочей силы и средств, чтобы завершить строительство ДК.Сами работы ведёт организация «Арт-Строй», которая сорвала сроки сдачи здания ещё в декабре прошлого года. Сейчас внутри также не установлены двери, не постелён линолеум, нет ни мебели, ни оборудования.Ранее «Росстройконтроль» делал замечания исполнителю, но подрядчик не прислушивался к ним. Сейчас же, ввиду низкой интенсивности благоустройства прилегающей территории, генеральному директору «Арт-Строя» внесено представление.