Владимирские поисковики приняли участие в международной «Вахте памяти», которая проходила в Угранском районе Смоленской области.

Владимирские поисковики приняли участие в международной «Вахте памяти», которая проходила в Угранском районе Смоленской области. Об этом рассказала правительства 33-го региона.Мероприятие собрало свыше 700 представителей из 20 субъектов Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстана. От Владимирской области на «Вахту памяти» приехали 39 человек из разных поисковых отрядов.Мероприятие длилось 13 дней. За это время участники нашли останки 19 советских солдат. Имя одного военнослужащего удалось установить по подписной ложке. Это оказался уроженец Челябинской области Леонид Яковлевич Улитин. Красноармеец родился в 1921 году, а погиб 29 марта 1943 года.«Также был найден один смертный медальон, бланк которого не сохранился, четыре нагрудных знака «Гвардия» и два нагрудных знака «Отличный пулеметчик», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.