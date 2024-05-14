Смотрите Вести в 14.30: в его вагонах - вся история Великой Отечественной войны Выставка на...

Смотрите "Вести" в 14.30: в его вагонах - вся история Великой Отечественной войны"Выставка на перроне"- Во Владимире остановился Поезд Победы. В его вагонах - вся история Великой Отечественной. Следующая остановка- Муром."Негорький шоколад"- Все для Победы!!! Из Киржачского района бойцам отправили первую партию фронтового шоколада."Слёт молодожёнов"- Сказали "Да" друг другу на выставке "Россия". Молодожены из Мурома приняли участие в свадебном фестивале на ВДНХ.