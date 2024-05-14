Смотрите Вести в 14.30: в его вагонах - вся история Великой Отечественной войны
Выставка на...
Смотрите "Вести" в 14.30: в его вагонах - вся история Великой Отечественной войны
"Выставка на перроне"
- Во Владимире остановился Поезд Победы. В его вагонах - вся история Великой Отечественной. Следующая остановка- Муром.
"Негорький шоколад"
- Все для Победы!!! Из Киржачского района бойцам отправили первую партию фронтового шоколада.
"Слёт молодожёнов"
- Сказали "Да" друг другу на выставке "Россия". Молодожены из Мурома приняли участие в свадебном фестивале на ВДНХ.