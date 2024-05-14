Сотрудники МЧС разослали жителям региона соответствующую информацию в СМС-рассылке.

Спасатели предупредили владимирцев о наступающих заморозках и шторме. Так, сегодня ночью и завтра, 15 мая, ожидается похолодание до -3 градусов. Сотрудники МЧС разослали жителям региона соответствующую информацию в СМС-рассылке.«Своевременно обеспечивайте укрытие сельскохозяйственных культур полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Соблюдайте технику безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов», – пишут представители Министерства по чрезвычайным ситуациям.