Станции скорой помощи во Владимирской области получат 6 новых автомобилей Станции скорой...

Станции скорой помощи во Владимирской области получат 6 новых автомобилейСтанции скорой медицинской помощи получат 6 автомобилей за счет средств областного бюджетаВ рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Владимирской области» в этом году на обновление автопарка скорой медицинской помощи направят более 30 миллионов рублей.На них закупят 6 автомобилей, которые распределятся следующим образом:- Станция скорой медицинской помощи г. Владимира - 2 автомобиля (1 - класса "В" и 1 - класса "С" (реанимобиль);- Ковровская ССМП, Муромская ССМП, ССМП г. Вязники, ССМП г. Гусь-Хрустальный - по 1 машине (класса "В").Справочно: автомобили скорой медицинской помощи класса "В" предназначены для оказания медицинской помощи общепрофильными бригадами: фельдшерскими и врачебными. Автомобили класса "С" предназначены для оказания медицинской помощи специализированными бригадами.Фото: Минздрав Владимирской области