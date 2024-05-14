Тёплый атмосферный фронт даст старт росту температур во Владимирской области На территории 33...

Тёплый атмосферный фронт даст старт росту температур во Владимирской областиНа территории 33 региона будет «гулять» теплый фронтальный раздел. В такой ситуации небо будет затянуто плотными облаками, но осадков не ожидается, а воздух наконец начнет прогреваться.В среду, 15 мая 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +16°С.Скорость южно-северного ветра составит всего 1м/с, а показатель влажности опустится до 29%.В темное время суток ожидайте на термометрах отметку +9°С.В Гидрометцентре прогнозируют: атмосферное давление будет повышенным — 754 мм ртутного столба.Народный прогноз на 15 мая:На Руси верили: если пошел дождь, то урожай пшеницы будет богатым; холодный и ветреный день сулит прохладное лето; если соловей молчит, то установится дождливая и пасмурная погода.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений