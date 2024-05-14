Участник СВО Геннадий Прохорычев назначен заместителем министра образования и молодёжной политики...

Участник СВО Геннадий Прохорычев назначен заместителем министра образования и молодёжной политики Владимирской областиРаспоряжение подписал губернатор Александр Авдеев. К работе в новой должности Геннадий Прохорычев приступил сегодня.Геннадий Леонардович Прохорычев хорошо известен жителям региона. Родился во Владимире в 1971-ом году, выпускник Владимирского государственного педагогического университета по специальности "психология". Прошёл переподготовку в ВлГУ по направлению "администрирование в сфере образования".Работал в лицее-интернате №1 и школе №22 областного центра, комитете по соцполитике обладминистрации, возглавлял отделение Российского Детского Фонда, филиал финансово-юридической академии. Ровно 10 лет, с 2011-ого по 2021-ый Геннадий Прохорычев был региональным уполномоченным по правам рёбёнка.Вместе с супругой Ольгой Геннадий Леонардович воспитывает четырёх детей. Прохорычев- участник специальной военной операции. В зону СВО он отправился добровольцем. В феврале этого года получил удостоверение ветерана боевых действий.