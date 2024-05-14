Жительница Подмосковья избила возлюбленного ножом, когда он высказал недовольство тем, что она вызвала полицию во время их ссоры. Это произошло в Александрове в одной из квартир дома №11 на

Жительница Подмосковья избила возлюбленного ножом, когда он высказал недовольство тем, что она вызвала полицию во время их ссоры. Это произошло в Александрове в одной из квартир дома №11 на улице Коссовичей, 9 января 2024 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Вечером женщина пила вместе с сожителем и их общим другом. У пары началась ссора, поскольку мужчина