На теперь уже бывшего ведущего бухгалтера государственного учреждения возбудили уголовное дело по статье о присвоении бюджетных средств. Как рассказали в УМВД, женщина переводила деньги

На теперь уже бывшего ведущего бухгалтера государственного учреждения возбудили уголовное дело по статье о присвоении бюджетных средств. Как рассказали в УМВД, женщина переводила деньги на личный счет. Противоправный факт выявили сотрудники ФСБ. Из пресс-релиза ФСБ области По версии следствия, в период с мая 2023 года по февраль 2024 года, указанное должностное лицо, имея цифровую электронную подпись