В Киржачском районе начали делать сладости для бойцов Фронтовой шоколад - руками мам и детей,...

В Киржачском районе начали делать сладости для бойцовФронтовой шоколад - руками мам и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. О проекте Народного Фронта - Мария Платанюк.Каждая плитка сделана с любовью. Тепло сердец- главный ингредиент. В приюте "Мамин домик" под руководством Арины Серавкиной кипит работа. Волонтёры готовят шоколад для бойцов на передовой. Помогают и взрослые, и дети. В числе самых юных волонтёров- шестиклассник Михей.Михей Грунин, волонтёр, ученик 6-ого класса:- Всё для Победы - это вклад каждого. И взрослых, и детей. Не так давно у меня не стало папы. И мне бы хотелось, чтобы каждый ребёнок дождался своего папу - живым и здоровым!Фронтовой шоколад- совместный проект Народного Фронта Владимирской области, Центра защиты материнства и благотворительного приюта "Мамин домик". Каждая плитка- в специальной упаковке. С символичной надписью "Всё для Победы".Во имя Отца и Сына, и Святаго духа! Аминь...Сладости для наших защитников волонтёры смогли передать бойцам прямо в "Мамином домике". Шоколад "Всё для Победы!" подсластит горечь фронтовых будней. И станет "вкусным" приветом с малой родины. Той, где любят и ждут.- Этот шоколад будет передан бойцам на передовой. И они вспомнят своих детей, близких, родных... Спасибо вам огромное, ребят! Победы будет за нами!Мария Платанюк "Вести-Владимир"