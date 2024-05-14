В Кольчугине прошло зрелищное дрифт - шоу Яркие кадры из Кольчугина. Там в майские праздники...

В Кольчугине прошло зрелищное дрифт - шоуЯркие кадры из Кольчугина. Там в майские праздники впервые прошло зрелищное дрифт - шоу.Скорость, адреналин и масса эмоций- таким его запомнят участники. Команду дрифтеров Федерации автоспорта города Владимира - с предложением устроить зрелищное шоу для всех желающих- пригласили власти района и администрация Кольчугина.Как рассказал "Вестям" руководитель Федерации автоспорта Артём Семёнов, дрифт-такси работало с 14 до 16.00. Задействовали 4 авто. Кроме иномарок, свои возможности показала и проверенная "копейка"- Жигули- ВАЗ 2101.Все водители "скоростного" такси - опытные пилоты. "С ветерком" прокатили десятки человек. Кольчугинцы были в восторге. Может ли дрифт-такси приехать и в другие районные центры?В Федерации подчёркивают: открыты для любых предложений.