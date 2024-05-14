Об этом сообщает портал «Город Ковров».

В городе оружейников начались работы по благоустройству сквера на улице Космодемьянской. Об этом сообщает портал «Город Ковров».Работы коснутся нескольких территорий – у дома №1/1, дома №3/1 и дома №5/1. Если говорить о первом объекте, то здесь рабочие уже начали подготовку, вскопав землю, где будет плитка. Сам контракт выполняет организация «Антей», городской казне работы обошлись в 15,5 миллионов рублей.До 1 июня здесь должны появится территории для активного отдыха, детский игровой комплекс и зона для ворк-аута.