Erid: F7NfYUJCUneLrX2Mok5v В майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос более чем на...

Erid: F7NfYUJCUneLrX2Mok5vВ майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос более чем на третьВ 2024 году заграничный отдых в майские праздники предпочло на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Общероссийский тренд подтверждается и во Владимире- количество путешественников выросло на 5%. Россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.Фаворитом у владимирцев стала Турция, где в мае уже стартует курортный сезон. Число поездок в эту страну осталось на уровне 2023 года (рост на 1%). Несмотря на снижение интереса у владимирских путешественников на 21% - на втором месте остается Белоруссия. Замыкает тройку лидеров Египет, популярность этой страны выросла за год на 55%. В топ-5 самых востребованных направлений у жителей Владимира вошли также ОАЭ (+40%) и Казахстан (+7%).Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники.Более чем на треть вырос спрос у жителей России на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 37% больше россиян, чем в прошлые. Кроме того, россияне распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%).Турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1%. Однако отдельные страны приросли значительно. Например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 15%. Также на 28% увеличилось число поездок во Францию и на 16% – в Испанию.Между тем небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3% и 4% соответственно.Фото выкуплены «МегаФон» с фотостоков Shutterstock и FreepikРЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН»