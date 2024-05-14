Евгений Рычков, глава округа, подписал постановление «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах».

В Муроме купальный сезон начнётся с 1 июня. Евгений Рычков, глава округа, подписал постановление «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах».Продлится сезон до конца лета, 31 августа. Напомним, в этом городе разрешено купаться лишь на набережной в районе левого берега Оки.Кстати, даты купального сезона определены также для посёлка Мстера Вязниковского района – они аналогичны муромским. Разрешённое место – река Мстера, около дома №1В по улице 2-я Набережная.Вскоре сотрудникам коммунальных служб предстоит привести пляжи в надлежащее состояние, установить запрещающие знаки.