В краже подозревают 18-летнюю сотрудницу пункта выдачи известного маркетплейса. Как сообщили в УМВД, в течение двух месяцев девушка забирала из посылок приглянувшиеся вещи. Среди

В краже подозревают 18-летнюю сотрудницу пункта выдачи известного маркетплейса. Как сообщили в УМВД, в течение двух месяцев девушка забирала из посылок приглянувшиеся вещи. Среди украденного: косметика, одежда и товары «18+». После того, как сотрудница присваивала себе чужое, она отмечала в компьютере, что товар не дошел до места назначения. Тем временем у клиентов маркетплейса в мобильном