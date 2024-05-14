Пара лосей, поедающая траву и листья кустарников, попала на кадры охотничьих инспекторов. Зверей сняли в Петушинском районе. В Госохотинспекции рассказали также, что за сутки взрослый лось

Пара лосей, поедающая траву и листья кустарников, попала на кадры охотничьих инспекторов. Зверей сняли в Петушинском районе. В Госохотинспекции рассказали также, что за сутки взрослый лось может съесть до 35кг различного корма. Зимой лоси едят меньше – не более 11-15кг. За год одно животное съедает почти 7 тонн корма. Около 4 тонн составляют побеги деревьев,