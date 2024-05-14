В селе Дубёнки Судогодского района жители установили памятник односельчанам-фронтовикам Народный...

В селе Дубёнки Судогодского района жители установили памятник односельчанам-фронтовикамНародный обелиск. Репортаж Фёдора Лалакина."Родному брату Мише. Сфотографирован в большом городе Краков, от твоего брата Василия. Миша, не забывай меня". Эту подпись на обороте снимка оставил Василий Федорович Прохоров. Фото бережно хранит его дочь. Участник Великой Отечественной войны родился и жил в Дубёнках. На фронт ушёл 18-летним мальчишкой. Дошел до Берлина, дважды был ранен. Один раз семье даже пришла похоронка.Вера Комарова, дочь фронтовика Василия Семёновича Прохорова, жительница села Дубенки:- Его оплакали родители, потом прошло какое то время по судогодской дороге, кто меня будет слушать, они все знают, идет и мать говорит, как Василий идет, как сынок идет. И это пришел их сын, так что это история. История и, конечно, надо помнить всех всех.Из Дубёнок и окрестных деревень на борьбу с фашистами ушли 118 человек. Вернулись не все. 33 земляка так и остались на поле боя. Но их имена навсегда в памяти. А теперь увековечены на народном мемориале. Инициатива целиком шла от жителей. Деньги на обелиск тоже собирали всем селом. На помощь пришла и программа 50 на 50.Валерий Сафонов, глава администрации Судогодского района:- Благодаря тому, что непосредственно сами земляки, сами жители наших малых деревень, малых населенных пунктов принимают непосредственное участие в такой нужной и важной работе, это залог того, что память о наших героях будет долгой.На гранитном обелиске- звезда, годы войны и надпись: "Вечная память жителям, ушедшим на защиту нашей Родины". Отдельную мемориальную табличку установили Герою Советского Союза Александру Васильевичу Савельеву - уроженцу Дубёнок.Александр Савельев, племянник героя Советского Союза Александра Васильевича Савельева:- Горд за них, что не забыли, что помнят. Героями не рождаются, героями становятся.На открытие памятника фронтовикам жители села пришли с портретами своих героев. Это их Бессмертный полк. Вера Шульгина - одна из инициаторов установки обелиска. Ее отец Александр Николаевич Елисеев не любил рассказывать о войне, но всегда помнил о цене Великой Победы.Вера Шульгина, дочь фронтовика Александра Николаевича Елисеева, жительница села Дубенки:- О войне он мало рассказывал, он очень такой этот, он даже книжки, сказки то читает, всегда плакал. у него слезы на глазах. Он попал на Прохоровку, вот Курская дуга, там он, конечно, получил сполна. Но он живой явился в 45 году.В Вознесенском храме 17-ого столетия отслужили панихиду. Открытие народного мемориала - особое событие не только в жизни села, но и всего Судогодского района. Память о подвиге бессмертна.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир"