«Черный» лесоруб из Владимира незаконно вырубил 33 дерева пород сосна, ель, береза и осина на Улыбышевском участковом лесничестве Судогодского района. Мужчина нанес ущерб в 1,7 миллионов

«Черный» лесоруб из Владимира незаконно вырубил 33 дерева пород сосна, ель, береза и осина на Улыбышевском участковом лесничестве Судогодского района. Мужчина нанес ущерб в 1,7 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры. По версии следствия, это преступление происходило с 21 ноября 2022 года по 19 сентября 2023 года. Известно, что ему помогали третьи лица, которые не