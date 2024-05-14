В Судогодском районе многодетным семьям предоставили землю, но уже два года не дают ничего на ней...

В Судогодском районе многодетным семьям предоставили землю, но уже два года не дают ничего на ней строитьВ 2022 году на территории Судогодского района многодетным семьям были бесплатно предоставлены земельные участки, но до сих пор к ним не подведена необходимая для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома инженерная инфраструктура: сети водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и водоотведения. Таким образом, начать строительство жилых домов — невозможно.Местные жители обратились за помощью в прокуратуру Владимирской области. Сотрудниками надзорного ведомства была проведена проверка.Как итог, - в Судогодский районный суд направлены исковые заявления в защиту прав многодетных семей о понуждении органа местного самоуправления устранить допущенные нарушения.Восстановление нарушенных прав многодетных семей находится на контроле прокуратуры.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений