В Судогодском районе многодетным семьям предоставили землю, но уже два года не дают ничего на ней...
В Судогодском районе многодетным семьям предоставили землю, но уже два года не дают ничего на ней строить
В 2022 году на территории Судогодского района многодетным семьям были бесплатно предоставлены земельные участки, но до сих пор к ним не подведена необходимая для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома инженерная инфраструктура: сети водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и водоотведения. Таким образом, начать строительство жилых домов — невозможно.
Местные жители обратились за помощью в прокуратуру Владимирской области. Сотрудниками надзорного ведомства была проведена проверка.
Как итог, - в Судогодский районный суд направлены исковые заявления в защиту прав многодетных семей о понуждении органа местного самоуправления устранить допущенные нарушения.
Восстановление нарушенных прав многодетных семей находится на контроле прокуратуры.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений