Началось благоустройство городского парка возле Суздальского Кремля. Об этом сообщили в региональном правительстве. Чиновники делятся, что планов – много. Нужно будет уложить дорожки,

Началось благоустройство городского парка возле Суздальского Кремля. Об этом сообщили в региональном правительстве. Чиновники делятся, что планов – много. Нужно будет уложить дорожки, провести дополнительные эко-тропы, оборудовать террасы, заменить туалеты на современные. Также в планах обновить и укрепить проезд вдоль торцевой стены здания ЗАГС для технического транспорта. Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова в своих соцсетях