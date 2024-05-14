Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации города.

В зону СВО отправились более 20 добровольцев из Владимирской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации города.Как обычно, проводы состоялись в Доме культуры молодёжи. С напутственным словом выступили депутаты, представители комиссариата и ветераны.В начале бойцов отвезут в специальные подготовительные подразделения. После этого мужчин отправят в зону проведения боевых действий.Напомним, набор на службу по контракту ведётся во Владимире по двум адресам: улица Стрелецкая, 55-а и 1-я Пионерская, 92.