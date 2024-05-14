Ведущих бухгалтер госучреждения во Владимирской области похитила 1 миллион рублей Сотрудниками...

Ведущих бухгалтер госучреждения во Владимирской области похитила 1 миллион рублейСотрудниками УФСБ по Владимирской области в результате оперативно-розыскных мероприятий была выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего ведущего бухгалтера одного из государственных учреждений. Она причастна к хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере.В период с мая 2023 года по февраль 2024 года, женщина, имея цифровую электронную подпись учреждения, под видом расчета с контрагентами и выплаты премий сотрудникам, осуществила перевод бюджетных денежных средств на свои личные расчетные банковские счета на общую сумму не менее 1 миллиона рублей.«Следователем отделения МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело в отношении экс-сотрудницы одного из учреждений. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение).», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: ГТРК «Владимир»