Владимирцам на заметку: какие продукты можно передать ребенку в детский лагерь? В проекте...

Владимирцам на заметку: какие продукты можно передать ребенку в детский лагерь?В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» специалисты Всероссийского детского центра «Орленок» перечислили продукты, которые можно передавать ребенку в детский лагерь:- Фрукты (яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы, киви), предварительно вымытые.- Вода питьевая, расфасованная в емкости (бутилированная), негазированная с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления.- Соки фруктовые и овощные, нектары с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления.- Хлебобулочные изделия в потребительской упаковке.- Орехи (кроме арахиса), сухофрукты с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления.- Мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, мини-кексы, пряники) с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления.- Кондитерские изделия сахарные (ирис, зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели) с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления.Разберемся, какие запрещены для передачи детям?- Торты и пирожные с кремом.- Пищевые продукты, приготовленные в домашних условиях (включая пирожки).- Грибы и продукты, приготовленные из них.- Сырокопченые изделия и колбасы.- Жареная во фритюре пищевая продукция и продукты общественного питания (например, картофель фри).- Блюда из мяса, рыбы, птицы, не прошедшие обработку (в том числе роллы).- Газированные напитки и вода, квас.- Жевательная резинка.- Фреши, морсы (холодные напитки из ягод и фруктов, не прошедшие обработку).- Картофельные и кукурузные чипсы.Важно отметить, что в лагерях дети питаются полноценно и разнообразно, так как рационы составлены диетологами в соответствии с потребностями, с соблюдением соотношения жиров, белков и углеводов, с учетом всех требований СанПиН. Поэтому большое количество продуктов «извне» может нарушить сбалансированный режим питания детей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений