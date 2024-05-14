Владимирцам на заметку: какие продукты можно передать ребенку в детский лагерь?
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Владимирцам на заметку: какие продукты можно передать ребенку в детский лагерь?
В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» специалисты Всероссийского детского центра «Орленок» перечислили продукты, которые можно передавать ребенку в детский лагерь:
- Фрукты (яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы, киви), предварительно вымытые.
- Вода питьевая, расфасованная в емкости (бутилированная), негазированная с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления.
- Соки фруктовые и овощные, нектары с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления.
- Хлебобулочные изделия в потребительской упаковке.
- Орехи (кроме арахиса), сухофрукты с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления.
- Мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, мини-кексы, пряники) с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления.
- Кондитерские изделия сахарные (ирис, зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели) с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления.
Разберемся, какие запрещены для передачи детям?
- Торты и пирожные с кремом.
- Пищевые продукты, приготовленные в домашних условиях (включая пирожки).
- Грибы и продукты, приготовленные из них.
- Сырокопченые изделия и колбасы.
- Жареная во фритюре пищевая продукция и продукты общественного питания (например, картофель фри).
- Блюда из мяса, рыбы, птицы, не прошедшие обработку (в том числе роллы).
- Газированные напитки и вода, квас.
- Жевательная резинка.
- Фреши, морсы (холодные напитки из ягод и фруктов, не прошедшие обработку).
- Картофельные и кукурузные чипсы.
Важно отметить, что в лагерях дети питаются полноценно и разнообразно, так как рационы составлены диетологами в соответствии с потребностями, с соблюдением соотношения жиров, белков и углеводов, с учетом всех требований СанПиН. Поэтому большое количество продуктов «извне» может нарушить сбалансированный режим питания детей.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений