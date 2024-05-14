Владимирцам рассказали, как бороться с пищевой молью Пищевая моль — это группа вредителей из...

Владимирцам рассказали, как бороться с пищевой мольюПищевая моль — это группа вредителей из отряда чешуекрылых. Одним из представителей является южная амбарная огневка, которая обитает в европейской части России.Опасный вредитель способный испортить запасы зерна и многие другие продукты. Могут жить в хранилищах, мукомольных предприятиях, хлебокомбинатах и пивных заводах, а также на кондитерских фабриках, и в жилых помещениях.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» объяснили, чем опасна пищевая моль.Они уничтожают запасы и засоряют их своими выделениями, распространяя таким образом болезнетворные бактерии и другие патогенные организмы.И гусеницы (личинки), и бабочки огневки способны вызывать ринит, конъюнктивит, аллергии, дерматиты и различные бронхолегочные заболевания у людей - как в результате непосредственного соприкосновении с этими насекомыми, так и при вдыхании фрагментов их тела или продуктов их жизнедеятельности.Аллергические реакции могут развиваться самостоятельно, но они же могут выступить и в качестве триггера при формировании бронхиальной астмы, аллергодерматозов, ангионевротических отеков и прочих заболеваний.Важно отметить, что источниками аллергенов могут быть не только взрослые особи и личинки огневки, но также и ее куколки.Как бороться с пищевой молью?- Не приобретайте впрок и не храните продукты в больших количествах: особенно крупы, сахар, муку, кондитерские и макаронные изделия.- Держите их в закрытых емкостях, тогда пищевая моль не сможет испортить все ваши запасы сразу.- Если вы обнаружили огневку в доме или в квартире, необходимо проверить все пищевые продукты.- Все зараженные продукты следует сначала по возможности проморозить, а затем выбросить (в мусоропровод или вынести в мусорный контейнер).- В тех местах, где были обнаружены бабочки и гусеницы огневки, необходимо произвести тщательную уборку, промыть с мылом, проветрить и просушить места хранения пищевой продукции.- Для борьбы с огневкой можно использовать только зарегистрированные липкие ловушки, предназначенные именно для пищевой моли.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; проект Роспотребнадзора «Здоровое питание»