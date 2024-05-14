Владимирцы могут получить информацию о детском отдыхе по горячей линии Роспотребнадзора
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Владимирцы могут получить информацию о детском отдыхе по "горячей линии" Роспотребнадзора
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области сообщили о старте «горячей линии» по вопросам детского отдыха, а также качества и безопасности детских товаров.
До 24 мая владимирцы смогут получить необходимую информацию по телефонам: 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.
Специалисты ведомства:
- Дадут рекомендации по выбору организации для детского отдыха и сборам ребенка в лагерь;
- Ответят на вопросы о качестве и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книг;
- Помогут оформить жалобы в адрес продавца.
Фото: Управление Роспотребнадзора по Владимирской области