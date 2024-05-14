Инициативные жители 26 муниципальных образований Владимирской области собрали свыше 12 миллионов рублей на благоустройство и инфраструктурное развитие своих населённых пунктов.

Инициативные жители 26 муниципальных образований Владимирской области собрали свыше 12 миллионов рублей на благоустройство и инфраструктурное развитие своих населённых пунктов. Об этом рассказала регионального правительства.На реализацию проектов гражданских инициатив в данные муниципалитеты из региональной казны поступят свыше 28,5 млн рублей.К примеру, в Александрове и городе Струнино деньги пойдут на восстановление дорог. В деревне Лехтово планируют сделать тротуар, а в селе Второво - установить скамейки и другие объекты малых архитектурных форм. Жители села Илькино Меленковского района хотят благоустроить местную детскую площадку, а обитатели села Крутово Ковровского района собираются привести в порядок пруд.