Владимирская область разработает новую региональную программу по развитию туризма Задачи по...

Владимирская область разработает новую региональную программу по развитию туризмаЗадачи по реализации нацпроектов экономического блока обсудили на заседании областного правительства во главе с губернатором Александром Авдеевым.Наращивать внутренний турпоток на 140 миллионов человек ежегодно. Такую задачу в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" ставит Президент Владимир Путин.По словам Александра Авдеева, поскольку Владимирская область- регион туристический, нужно увеличить долю отрасли до 7-8 процентов в структуре валового регионального продукта.В новую программу войдут меры поддержки бизнеса, создания инфраструктуры для инвесторов. А к 1-ому июля регион готовит реестр стартапов в сфере IT и искусственного интеллекта. Нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация" позволит к 30-ому году создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях.Область активно реализует нацпроект "Производительность труда" и делает ставку на развитие сельского хозяйства. Экономическому блоку регионального правительства губернатор поручил подготовить предложения по росту показателей в АПК.