За начало мая владимирские боксеры успели показать отличные результаты на соревнованиях. Дарья Новинская завоевала серебряную медаль на первенстве страны, которое прошло во Владикавказе,

За начало мая владимирские боксеры успели показать отличные результаты на соревнованиях. Дарья Новинская завоевала серебряную медаль на первенстве страны, которое прошло во Владикавказе, там же Анастасия Малова взяла «бронзу». Кроме того, хороший результат и место в резерве сборной получили Ирина Константинова и Виктория Мастерова среди юниорок 17-18 лет, а еще Ксения Ксенофонтова и Анастасия Строкина