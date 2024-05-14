Международный конкурс-фестиваль «Мелодии моря» прошел в Сочи. Владимирские музыканты отличились среди других участников. Хор мальчиков Детской музыкальной школы №1 им. С. И. Танеева

Международный конкурс-фестиваль «Мелодии моря» прошел в Сочи. Владимирские музыканты отличились среди других участников. Хор мальчиков Детской музыкальной школы №1 им. С. И. Танеева завоевал главную награду – Гран-при. В официальном телеграм-канале мэрии Владимира с гордостью поздравили юный коллектив и их руководителя. Из телеграм-канала «Официальный Владимир» Мы поздравляем хор мальчиков и руководителя Екатерину Елисееву с победой