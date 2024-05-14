Власти пока не называют конкретных сроков проведения работ по ремонту дороги в районе Мосино. Мэрия Владимира в официальном ответе «Шестому каналу» сообщила о планах по дорожному ремонту в

Власти пока не называют конкретных сроков проведения работ по ремонту дороги в районе Мосино. Мэрия Владимира в официальном ответе «Шестому каналу» сообщила о планах по дорожному ремонту в селе, которое входит в состав города. Чиновники отметили – в настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на капремонт дороги. Окончательные сроки будут определены позже. Из