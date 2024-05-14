14 мая на Лазурном берегу во Франции открывается международный Каннский кинофестиваль

В конкурсной программе 22 картины. Первым фильмом, который увидят зрители, станет лента Второй акт французского режиссера Квентина Дюпье. Возглавлять команду жюри будет Грета Гервиг, американский режиссер, сценарист, автор таких фильмов, как Маленькие женщины, Леди Берд и Барби.В апреле киноманам представили официальную программу Каннского кинофестиваля 2024. Ожидается, что на суд зрителей представят картины сразу нескольких живых классиков.