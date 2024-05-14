Во Владимире добились расселения аварийного дома по улице Варварка Многоквартирный дом № 18 по...

Во Владимире добились расселения аварийного дома по улице ВарваркаМногоквартирный дом № 18 по улице Варварка был построен еще в 1930 году, а в 2020 был признан аварийным и подлежащим сносу. При этом срок расселения истек еще в мае 2022 года.Согласно заключению о техническом состоянии, дом не пригоден для проживания. Материалы давно «износились», есть риск обрушения деревянных конструкций.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщили, что на момент проверки в доме были зарегистрированы 7 человек – нанимателей жилых помещений.В дело вмешался суд, который возложил на городскую администрацию обязанности расселить многоквартирный дом.Как итог, - жильцы аварийного помещения получили благоустроенные квартиры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области