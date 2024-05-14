Сегодня, 14 мая, православные отмечают день поминовения усопших – Радоницу. В этот праздник принято посещать могилы своих близких. По этому поводу администрация Владимира ввела

Сегодня, 14 мая, православные отмечают день поминовения усопших – Радоницу. В этот праздник принято посещать могилы своих близких. По этому поводу администрация Владимира ввела дополнительные рейсы до кладбищ. Вот только сообщили об этом поздно. Из информации на сайте мэрии Для удобства владимирцев с 12.00 до 16.00 администрацией города организованы дополнительные рейсы общественного транспорта, следующие до