Во Владимире почтили память великого князя и полководца Александра Невского Память великого князя...

Во Владимире почтили память великого князя и полководца Александра НевскогоПамять великого князя и полководца, которого по праву называют "Именем России", почтили во Владимире. Церемонию приурочили к 803-ей годовщине года со дня рождения святого благоверного Александра Невского, великого князя владимирского.Александр Акимов, президент владимирского Александро-Невского общества, заместитель председателя Общественной палаты г.Владимира))- Все, что делал Александр Невский, все его подвиги, все его походы, они были на благо Руси, на благо Владимирского Великого княжества, на благо города Владимира. И действительно, город Владимир это очень-очень ценил.Памятник Александру Невскому в областной столице появился в 2003-ем году. Это совместный проект скульпторов Игоря Черноглазова и Игоря Новикова, а также архитектора Владимира Торопова.К мемориалу в день рождения Александра Невского владимирцы возложили цветы. В знак памяти о подвигах отважного воина и мудрого правителя. Александр Ярославич Невский - яркая фигура в истории Отечества. Современники называли его "солнцем земли русской". Его блестящие победы позволили Руси надолго защитить свои западные рубежи, а мудрая политика в отношении Золотой Орды помогла сохранить православие.Игорь Черноглазов - член общественной палаты г.Владимира, один из авторов памятника Александру Невскому:- Облик скульптуры, облик архитектурной части - он должен соответствовать такому историческому городу, как Владимир. Это, наверное, было самое сложное, когда создавался проект. Все получилось.