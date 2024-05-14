Владимирцев приглашают насладиться классической музыкой на свежем воздухе. Программа «Майский вальс на Георгиевской» Городского духового оркестра пройдет уже в это воскресенье. 19 мая в 15:00

Владимирцев приглашают насладиться классической музыкой на свежем воздухе. Программа «Майский вальс на Георгиевской» Городского духового оркестра пройдет уже в это воскресенье. 19 мая в 15:00 на летней эстраде Центра классической музыки оркестр сыграет вальсы, марши и песни военного времени. Солисты – Виолетта Стрельцова и Татьяна Прокушкина. Концертную программу разбавит выступление Ансамбля мажореток Городского духового оркестра.