Деревья посадили в рамках акции «Сад памяти». В ней приняли участие воспитанники станции Юных натуралистов “Патриарший сад”, сотрудники МЧС области и Совет ветеранов города Владимира.

Деревья посадили в рамках акции «Сад памяти». В ней приняли участие воспитанники станции Юных натуралистов “Патриарший сад”, сотрудники МЧС области и Совет ветеранов города Владимира. 10 красных дубов в Центральном парке посадили под руководством главного садовника Ирины Кузьменко. Как отметили в мэрии, эти деревья будут напоминать о мужестве и героизме советских солдат, отстоявших свободу и