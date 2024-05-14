Во Владимире заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Татарстана.

Во Владимире заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Татарстана. Мужчину подозревают в мошенничестве. Об этом рассказала регионального ведомства.Правоохранители выяснили, что фигурант опубликовал в интернете объявление о продаже запчастей для иномарки, хотя на самом деле товара у него не имелось. Потерпевший захотел приобрести заднюю дверь и бампер, перевёл «продавцу» деньги, но свою покупку так и не получил.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Татарстана передано в суд. Отмечается, что фигуранта ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.