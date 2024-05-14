Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике рассказали о самой известной семье 19 века В Год семьи,...

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике рассказали о самой известной семье 19 векаВ Год семьи, объявленный Президентом нашей страны, вспоминаем о семьях, ставших славой и гордостью России. Одна из таких - семья Столетовых. О самой известной семье во Владимире 19 века - в нашем репортаже.- В 6 часов с припорядочным запасом пряников вышли мы из дому.Это строки из дневника тогда еще совсем юного Саши Столетова - будущего физика и ученого. Он начал вести его в 9 лет. Любовь к чтению и знаниям, детские переживания, ссоры и радости... все впечатления - здесь.Сергей Харитонов, главный научный сотрудник ВСМЗ, ответственный хранитель экспозиции "Дом - музей Столетовых":- Многое этот дневник дает представления о том, какие отношения были в семье. Уважение к родителям, сестрам, братьям.Интересен сюжет дневника - прогулка мальчика по губернскому городу.Сергей Харитонов, главный научный сотрудник ВСМЗ, ответственный хранитель экспозиции "Дом - музей Столетовых":- Никогда не бывал он, казалось бы до 10 лет в самом центре города. Да он ходил в гимназию в то время. Но насколько был компактным мир подростка тогда в плане пространства. Для него улица Дзержинского, если говорить современным названием, была неизвестной.Ученый - физик, двое военных и предприниматель. Четыре брата, которые навсегда осталась в истории российского государства. Знаменитый род новгородских купцов Столетовых обосновался на Владимирской земле в 15 веке. Семья была дружной и просвещенной. Отец семейства - Григорий Михайлович был владельцем бакалейной лавки и мастерской по выделке кож. Человек сдержанный и немногословный. Воспитанием детей занималась мать - Александра Столетова.Сергей Харитонов, главный научный сотрудник ВСМЗ, ответственный хранитель экспозиции "Дом - музей Столетовых":- Она научила детей письму, устному счету, чтению, И наверное, что важно, привила им идею ценности знания.Старший сын Василий пошел по стопам отца и стал предпринимателем. Гимназию он так и не закончил, но был человеком довольно разносторонним и успешным.Сергей Харитонов, главный научный сотрудник ВСМЗ, ответственный хранитель экспозиции "Дом - музей Столетовых":- Частыми гостями здесь были представители Владимирской интеллигенции. Например, представитель губернских ведомостей Доброхотов, инженер Ранк, директор гимназии Саханский.А когда братья пошли в университет, Василий стал финансово им помогать. Николай, учился в Москве, на физико - математическом факультете. Но карьере ученого предпочел путь военного. Добровольцем отправился на Крымскую войну, командовал болгарским ополчением, затем покорял Туркестан, стал одним из основателей города Красноводска.- Гравюра того времени с красноречивым названием. Нет патронов - бери камнями. Когда заканчивались боеприпасы, шли в рукопашный бой и отбивались всем, чем только можно было.Пять дней героической обороны Шипкинского перевала завершились победой российских войск.- В разработке этой формы Столетов принимал непосредственное участие. Она создавалась с учетом климатических особенностей и с учетом национальных. Здесь земля с вершины горы Шипка, которую защищали ополченцы, русские солдаты.Помимо военных миссий, у Николая были еще географические и этнологические. Путешествие в Афганистан, командировки в Индию и Аму-Дарьинская экспедиция... Пошел по стопам Николая и младший брат- Дмитрий. Артиллерийское училище, участие в Сербско - турецкой войне, а затем боевые действия против турок плечом к плечу с братом Николаем.А вот внимательный и любознательный мальчик Саша стал профессором физики Московского университета и основал свою научную школу. Александр Столетов, исследователь ферромагнетизма и фотоэффекта соорудил вот такую установку. Это копия. Две пластины с помощью проводов соединяются с батареей. Амперметр позволяет измерить силу тока.- Столетов светил лампой на заряженную пластину. Сквозь сетку, которая была заряжена положительно, световой луч проходил и выбивал частицы заряженные из отрицательно заряженной пластины. Из катода. И таким образом замыкалась электрическая цепь.Если перекрыть источник света, цепь размыкается. Явление фотоэффекта наглядно отражено на этом дистанционном экране. Открытия Столетова стали базой для будущих научных разработок, в том числе Альберта Эйнштейна и нашли самое широкое применение: от электронного телевидения и звукового кино, до систем сигнализации и датчиков света..Сергей Харитонов, главный научный сотрудник ВСМЗ, ответственный хранитель экспозиции "Дом - музей Столетовых":- Это то, что мы видим с вами каждый день, когда подходим к дверям торгового центра, они перед нами открываются, те же турникеты в метро или где - то там еще.В семье Столетовых были еще и две сестры - Варя и Аня. Музыка, танцы - привычные для купеческих дам увлечения. По их линии и продолжился род Столетовых. Варвара вышла замуж за архитектора Филаретова, а Анна - за воинского начальника гороховецкого уезда Губского. Память о Столетовых продолжает поддерживаться на Владимирской земле. На Князь-владимирском кладбище есть семейный некрополь. Волонтеры заняты работами по благоустройству, убирают с могил старые ветки и листья.Сергей Харитонов, главный научный сотрудник ВСМЗ, ответственный хранитель экспозиции "Дом - музей Столетовых":- Мы поддерживаем в основном порядок и чистоту. Каких то крупных реставрационных работ за последнее время здесь не проводилось 3 из 4 относятся к дореволюционному времени. Установленные после смерти братьев. Василия, Александра и Дмитрия. Памятник Николаю был установлен в 50 - е годы. Взамен разрушенного деревянного креста.А еще историю талантливой семьи сегодня бережно хранят в одноэтажном деревянном флигеле дома - музея Столетовых, который всегда открыт для посетителей. .Полина Лаптева, Илья Хлудов, "Вести Владимир".