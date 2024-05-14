Во Владимирской области изготавливают асфальтобетон по современной технологии В пресс-службе...

Во Владимирской области изготавливают асфальтобетон по современной технологииВ пресс-службе Правительства Владимирской области сообщили о внедрении передовых технологий производства асфальтобетона.Специалисты лаборатории на базе производственного подразделения ГУП «ДСУ-3» в Улыбышево ежедневно следят за качеством выпускаемого строительного материала. Одним из ключевых показателем является устойчивость дорожного полотна к образованию колеи.В процессе приготовления смесей используются специальные модификаторы и добавки, которые увеличивают дальность транспортировки, снижают температуру уплотнения материала и обеспечивают удобство укладывания.Применяемые технологии позволяют своевременно доставлять асфальтобетон на отдалённые участки работ. Горячая смесь обладает необходимой пластичностью, что позволяет равномерно распределять её по поверхности и достигать оптимального уплотнения. А снижение температуры уплотнения способствует уменьшению энергозатрат и минимизации воздействия на окружающую среду.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области