Во Владимирской области спасатели ликвидировали взрывающиеся кеги в огороде В телеграм-канале...

Во Владимирской области спасатели ликвидировали взрывающиеся кеги в огородеВ телеграм-канале «заметки_спасателя» сообщили об оперативном дежурном выезде. Женщина проживающая в частном доме, наняла некого мужчину, чтобы тот ухаживал за огородом.«Блеснув креативностью», он принес 10 пластиковых кег из-под спиртного, чтобы сделать из них клумбы. Любопытно, что по неизвестным причинам работник больше не приходил.Одна из кег взорвалась, после чего хозяйка участка вызвала спасателей.Осмотревшись на месте хранения кег, спасатели поняли, что просто транспортировать их на мусорку нельзя. Кеги были очень раздутые, и было неизвестно, когда они взорвутся.Было принято решение проткнуть их на месте.«Часть кег получилось проткнуть, укрывшись за стеной, а другую часть кег пришлось накрывать подручными материалами, чтобы уменьшить радиус разлета осколков и бросать импровизированные копья издалека», - рассказали спасатели.К счастью, все кеги получилось проткнуть. Некоторые из них действительно взорвались, но больше женщине ничего не угрожает.Фото, видео: телеграм-канал «заметки_спасателя»