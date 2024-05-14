Во Владимирской области выявили свыше 3 тысяч тон недостоверно задекларированного...

Во Владимирской области выявили свыше 3 тысяч тон недостоверно задекларированного зернаИндивидуальный предприниматель Шанцев А.С. осуществлял свою деятельность на территории 33 региона. Он зарегистрировал декларацию о соответствии на зерно пшеницы на кормовые цели урожая 2022 года объемом 123,68 тонн без проведения исследований на содержание остаточного количества действующих веществ пестицидов, применяемых изготовителем при выращивании вышеуказанной культуры.Как итог, - Управление признало декларацию недействительной и вынесло предостережение в адрес ИП.Кроме того, совместно с прокуратурой, сотрудники Управления проверили ООО «Лада Агро Север», работающее в Камешковском районе. В результате выявлено 4 декларации о соответствии на зерно пшеницы, овса, ржи и ячменя на пищевые цели урожая 2023 года общим весом 3,05 тысячи тонн. Во всех случаях вес задекларированных партий зерна превышал объем фактически собранного урожая.Всего в период с 9 января по 8 мая 2024 года Управлением Россельхознадзора по Владимирской области принято 24 решения о признании недействительными деклараций о соответствии на зерно.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений