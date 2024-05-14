Во Владимирской области выявили свыше 3 тысяч тонн недостоверно задекларированного...
Во Владимирской области выявили свыше 3 тысяч тонн недостоверно задекларированного зерна
Индивидуальный предприниматель Шанцев А.С. осуществлял свою деятельность на территории 33 региона. Он зарегистрировал декларацию о соответствии на зерно пшеницы на кормовые цели урожая 2022 года объемом 123,68 тонн без проведения исследований на содержание остаточного количества действующих веществ пестицидов, применяемых изготовителем при выращивании вышеуказанной культуры.
Как итог, - Управление признало декларацию недействительной и вынесло предостережение в адрес ИП.
Кроме того, совместно с прокуратурой, сотрудники Управления проверили ООО «Лада Агро Север», работающее в Камешковском районе. В результате выявлено 4 декларации о соответствии на зерно пшеницы, овса, ржи и ячменя на пищевые цели урожая 2023 года общим весом 3,05 тысячи тонн. Во всех случаях вес задекларированных партий зерна превышал объем фактически собранного урожая.
Всего в период с 9 января по 8 мая 2024 года Управлением Россельхознадзора по Владимирской области принято 24 решения о признании недействительными деклараций о соответствии на зерно.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений