По госпрограмме «Развитие здравоохранения Владимирской области» станции скорой помощи получат 6 современных машин.

По госпрограмме «Развитие здравоохранения Владимирской области» станции скорой помощи получат 6 современных машин. Об этом 14 мая рассказала регионального правительства.Так, медикам областной столицы поступят два автомобиля классов «В» и «С». Ещё по одному автомобилю передадут станциям скорой медицинской помощи в Вязниках, Гусь-Хрустальном, Коврове и Муроме.«Автомобили класса «В» (интенсивная терапия) предназначены для оказания медпомощи общепрофильными бригадами: фельдшерскими и врачебными. Автомобили класса «С» (реанимобили) служат для оказания помощи специализированными бригадами (реанимационными)», - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что всего в 2024 году на обновление и совершенствование автопарка скорой медицинской помощи во Владимирской области будет направлено свыше 30 миллионов рублей.