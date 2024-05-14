Объявление на данный момент размещено на сервисе «Авито».

За 78 миллионов продаётся санаторий «Строитель» в Собинском районе. Объявление на данный момент размещено на сервисе «Авито».Здание общей сложностью около пяти тысяч квадратных метров рассчитано на 348 детей, оно расположено на берегу реки Клязьма, рядом располагается сосновый лес – в общем, все условия для отдыха.Также здесь есть столовая, способная разместить около 250 человек, спортзал, спортивные площадки. К помещениям проведено электричество, газ и прочая инженерная инфраструктура. По словам собственника, деньги могут быстро окупиться.