Об этом сообщается в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю во Владимирской области зафиксировано 63 заболевших ковидом людей. Об этом сообщается в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.В сравнении с предыдущими семью днями заболеваемость упала на 7,7%, было зарегистрировано 69 заразившихся коронавирусом.Лидером по больным, как и прежде, остаётся Владимир, после регионального центра идут Ковров и Муром, после них – Гусь-Хрустальный, Петушки и Камешково.