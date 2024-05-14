Женщина, убившая своего сожителя в Александрове, отправится на год в колонию Вечером 9 января 2024...

Женщина, убившая своего сожителя в Александрове, отправится на год в колониюВечером 9 января 2024 года женщина находилась в одной из квартир дома № 11 по улице Коссовичей в Александрове. Вместе со своим сожителем и их общим знакомом они распивали спиртное.На почве ревности между осужденной и ее приятелем возникла ссора. Она вызвала полицейских, но к их приезду конфликт уже завершился.К сожалению, позже разногласия продолжились, так как потерпевший был недоволен приездом сотрудников правоохранительных органов.В порыве ярости женщина взяла со стола кухонный нож нанесла им несколько ударов в спину, живот, грудь и левую кисть потерпевшего. Затем, испугавшись содеянного, она вызвала скорую помощь.В результате жительница Подмосковья была задержана. Александровским городским судом вынесен приговор.«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Приговором ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии общего режима.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений