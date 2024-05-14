Об этом рассказали представители регионального Управления Следственного комитета.

Житель города Меленки 1991 года рождения получил условный срок за угрозу убийством и незаконное лишение свободы человека. Об этом рассказали представители регионального Управления Следственного комитета.«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 1,5 года», – сказано в пресс-релизе.Следователи же установили, что в декабре прошлого года мужчина 1990 года рождения пошёл к своему знакомому, который находился в жилище обвиняемого. Хозяин квартиры заподозрил, что у гостя близкие связи с супругой приятеля.В попытках отомстить за товарища фигурант избил потерпевшего, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в ногу мужчины и удерживал его в квартире на протяжении нескольких часов.