Об этом рассказали представители районной администрации.

Житель Селивановского района награждён медалью «За Отвагу». Об этом рассказали представители районной администрации.Так, награды удостоился сержант Юрий Степанов за проявленное мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции на Украине.«Эта награда - заслуженное признание его отваги, высокой дисциплины и профессионализма. Мы гордимся такими людьми, которые готовы стоять на защите нашей Родины в любую минуту», – напомнили сотрудники мэрии.