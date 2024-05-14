Показатель заболеваемости ОРВИ во Владимирской области повысился на 7,6%. С 6-го по 12-е февраля в больницы региона с симптомами ОРВИ обращались 5 238 человек, во Владимире – 1 673. Об этом

Показатель заболеваемости ОРВИ во Владимирской области повысился на 7,6%. С 6-го по 12-е февраля в больницы региона с симптомами ОРВИ обращались 5 238 человек, во Владимире – 1 673. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава. По сравнению с предыдущей неделей, зарегистрирован рост заболеваемости во всех детских возрастных группах. Кроме того, нашелся один больной сезонным гриппом